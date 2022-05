Confira a programação do final de semana em comemoração aos 73 anos de Adamantina

As festividades alusivas aos 73 anos de Adamantina seguem acontecendo. As ações contemplam campeonatos esportivos, atendimento pelo Sebrae Móvel, projeto nos bairros, apresentações musicais, entre outros.

Com o objetivo de atender os empreendedores ou para quem deseja empreender, o Sebrae Móvel está realizando diversos atendimentos frente a Biblioteca Municipal Jurema Citelli. As atividades começaram ontem (25) continuam até as 17h de hoje.

A Prefeitura de Adamantina ainda conta com a parceria do Sebrae em uma palestra que acontece na noite de hoje (26), no Anfiteatro Fernando Paloni, a partir das 19h, voltada aos produtores rurais tendo como foco o desenvolvimento do agronegócio.

Ainda na noite de hoje (26), acontecem as semifinais da Copa Master 40 anos de Futebol Médio também a partir das 19h no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo.

No sábado (28), acontece mais uma edição do Projeto Meu Bairro em Ação no Centro Comunitário do Parque do Sol. A ação tem início às 9h e contempla os bairros Parque do Sol, Residencial Aliança, Eco Ville I e II e Buritiz.

O Projeto Meu Bairro em Ação é uma iniciativa que visa levar à população interação, esporte, lazer, cultura e cidadania.

No domingo (29), a partir das 9h será realizada a disputa entre 3º e 4º lugar e a final da Copa Master 40 anos de Futebol Médio no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo.