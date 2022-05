Ciências Contábeis da UniFAI promovem orientação para microempreendedores e pessoas físicas neste sábado, 28

Neste cenário um tanto quando complicado para todas as pessoas, ainda, para aquelas que estão envolvidas em diversas atividades no mercado, faz-se necessário buscar apoio para as dificuldades relacionadas com as prestações de contas.

Neste contexto, ou seja, se você está com problemas para elaborar a Declaração do Imposto de Renda, poderá contar com o apoio dos alunos e professores do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) para atendimentos diversos e orientações quanto às dúvidas.

Tais atividades ocorrerão no próximo sábado, 28, das 8h às 12 horas, em frente à Relojoaria Adamantina, localizada na rua Deputado Salles Filho, 269, no Centro da cidade.

Portanto, trata-se de uma ação pedagógica mediada pelos conhecimentos acadêmicos envolvendo docentes e discentes do curso de Ciências Contábeis da UniFAI em benefício da comunidade adamantinense e da região.

Estão convidados os microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas físicas, assim, espera-se que o trabalho que será desenvolvido possa atender da melhor forma possível o público-alvo.

O atendimento será gratuito para todos que comparecerem no local e horário determinados.