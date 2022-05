Após semifinal eletrizante, Iguaçu e Alamandas farão a grande final da Copa Master 40 anos

Em dois jogos semifinais eletrizantes, disputados minuto a minuto na noite da última quinta-feira (26), no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’, foram conhecidos os finalistas da Copa Master de Futebol Society 40 anos de Adamantina, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação.

O Parque Iguaçu conquistou a vaga na decisão ao vencer por 3 a 2 o San Remo que jogava com a vantagem do empate. Mesmo com 1 jogador a menos, após expulsão, o gol salvador saiu quando faltava 30 segundos para acabar a partida em cabeçada do jogador Valmir. Os gols foram anotados por Tonho e Valmir (2) para o Iguaçu; Pulga e Biro para o San Remo.

O Jardim Alamandas, apesar de jogar com a vantagem do empate, manteve a melhor campanha da competição e chegou à final com uma vitória em cima do Us Pa Du Pa por 3 a 2. Os gols foram anotados por Gutinho e Andersinho (2) para a Alamandas; Júlio César (2) para Us Pa Du Pa.

O campeão sairá no confronto marcado para a manhã do próximo domingo (29), também no Estádio. Seguindo o regulamento, às 8h, haverá a disputa do 3º lugar entre San Remo e Us Pa Du Pa. Em seguida será a decisão.

Na decisão não existe favorecimento de empate entre os finalistas.

A secretaria de Esportes informa que a entrada no Estádio é gratuita. E por isso convida os esportistas e população em geral a prestigiarem o encerramento da Copa Master de Futebol Society 40 anos, que contou com a participação de sete equipes: Alamandas, San Remo, Iguaçu, Us Pá Du Pá, Flórida Paulista, Andradina e Laio.