Adamantina sediará 2º Campeonato de Hockey no dia 12 de junho; inscrições estão abertas

No próximo dia 12 de junho Adamantina será sede do 2º Campeonato de Hockey, promovido pelo grupo Bushido em conjunto com as Secretarias Municipais de Esporte e de Secretaria de Cultura e Turismo.

As inscrições já estão abertas! A taxa é de R$ 20,00 por atleta e a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os participante têm que realizar a inscrição pelo Google Forms até o dia de junho.

O evento será realizado no Ginásio de Esportes ‘Santana Bueno’ (Navarro).

O objetivo da iniciativa, segundo os organizadores, é criar integração entre os membros do Bushido com demais times participantes, além de promover entretenimento ao público adamantinense e arrecadação de t=recursos para manutenção de equipamentos de Hockey.

A disputa terá as categorias Masculino – times de obrigatoriamente 5 jogadores –, Misto – feminino + iniciante masculino; pode ter mais de 5 jogadores – e Sub – 15 – com autorização dos pais. Os jogos terão duração de 6×6 minutos, se tiver empate vai ter Overtime de 3 min (gol de ouro obviamente), e mantendo o empate será 1 pênalti para cada lado até desempatar. Os equipamentos de proteção como joelheira / capacetes serão obrigatórios. E a divulgação dos times e o formato da disputa, bem como a programação será divulgado 5 dias antes do campeonato.

O Bushido é um grupo de patinadores criado em 2020, que além de incentivar a população a praticar o esporte, consiste também em usar como meio de locomoção o patins, a bicicleta, skate, patinete, dentre outros, sendo eles meios mais saudáveis e sustentáveis. “Mas infelizmente é visto como um empecilho no trânsito, dos que vivem na aridez da rotina, sempre apressados no seu cotidiano. Contrapondo a esse padrão, optamos propositalmente em andar lentamente e apreciar o que há de belo na vida e o tempo precioso que ela nos proporciona”.

Mais informações com Guinter no (18) 99638 1992 ou Cezar Fumio no (18) 98158 2840.