Santa Casa de Adamantina realiza cirurgia de prótese total do quadril

A Santa Casa de Adamantina realizou uma nova cirurgia de prótese total de quadril pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE.

Na última segunda-feira (23) os médicos ortopedistas Alexandre Ghiraldi e João Ghiraldi, com o apoio do médico anestesista João Eduardo Zaneri de Figueiredo, além de enfermeiros e demais profissionais que atuam no centro cirúrgico realizaram o procedimento a um paciente atendido pelo IAMSPE.





Esta foi a segunda vez que o procedimento cirúrgico de Prótese Total de Quadril foi realizado na Santa Casa de Adamantina.