Em busca do bicampeonato, Adamantina terá equipes na disputa do Troféu Brasil de Futsal 2022

Entre os dias 16 e 19 de junho será realizado o Troféu Brasil de Futsal, na cidade de Herculândia-SP, mas com a participação de equipes de vários estados. E Adamantina será representada pelos projetos sociais do Guarani Capaz na categoria Sub-12 (nascidos em 2010) e do Audax Futsal na categoria Sub-18 (nascidos em 2004).



A equipe adamantinense embarca para Herculândia no dia 16 de junho, quando será a abertura da competição, às 20h. Os atletas ficarão alojados naquele município até o final da competição.



Em 2019, a equipe Sub-9 do Guarani Capaz, projeto mantido pela Instituição Capaz de Adamantina, se sagrou campeã da edição, realizada em Iepê-SP, onde, na grande final daquele ano, a equipe adamantinense aplicou uma goleada de 7 a 1 no time do São Caetano de Londrina-PR. Agora Adamantina buscará o bicampeonato – hoje os alunos fazem parte da categoria Sub-12.