UniFAI recebe inscrições para vagas em dez cursos de graduação até 22 de julho

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) está com inscrições gratuitas abertas para o Vestibular de Inverno 2022 – Vagas Remanescentes. As vagas são para os cursos de bacharelado noturno em Administração, Agronomia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Enfermagem e Psicologia e para os bacharelados de tempo integral em Medicina Veterinária e Odontologia.

Não haverá a aplicação de prova. O processo seletivo se dará por meio de análise do Histórico Escolar do Ensino Médio ou pelos resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O ingresso é para o segundo semestre letivo de 2022.

As inscrições podem ser feitas pelo hotsite www.unifai.com.br/vestibular até as 23h59 do dia 22 de julho ou presencialmente, na Secretaria do Câmpus I, à Rua Nove de Julho, 730, das 8h30 às 16h30. É importante lembrar que não há taxa de inscrição.

Segundo o edital, o processo ocorrerá em etapa única, constituída pela análise e pontuação do Histórico Escolar do Ensino Médio do candidato ou certificação via ENCCEJA ou Histórico de notas do ENEM. “Os candidatos que concorrem pela seleção por Histórico Escolar do Ensino Médio serão classificados por ordem decrescente da média aritmética das notas finais obtidas nas três séries do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática”.

As matrículas dos candidatos classificados e convocados serão realizadas no período de 4 a 27 de julho, das 8h30 às 16h30, na Secretaria do Câmpus I. No ato da matrícula o candidato deverá apresentar uma cópia em tamanho A4 do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou similar; do Histórico Escolar do Ensino Médio ou similar; da Cédula de Identidade; do Certidão de Nascimento e/ou Casamento; do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato; e foto 3 x 4 recente.

De acordo com o Calendário Acadêmico, o segundo semestre letivo de 2022 tem início em 25 de julho.