Tratados detalhes finais para colocar em operação a Atividade Delegada em Adamantina

Os detalhes finais para colocar em operação a Atividade Delegada em Adamantina foram tratados entre o prefeito Márcio Cardim secretário estadual de segurança pública general João Camilo Pires de Campos, durante reunião marcada pelo deputado estadual Mauro Bragato e ocorrida em São Paulo.

A oficialização do convênio celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura de Adamantina foi publicada no último dia 20 de abril e 2022 no Diário Oficial do Estado.

O objetivo da implantação do programa na Cidade Joia, segundo informações passadas ao Folha Regional pelo Poder Executivo Municipal, é promover o compartilhamento dos atos de fiscalização de trânsito, fiscalização, da segurança e prevenção de danos e riscos em áreas e prédios públicos, fiscalização das licenças para o exercício do comércio concedidas pela Municipalidade nos termos da Lei nº 2.449/92 – Código de Posturas e Lei Orgânica do Município de Adamantina.

A partir do início do funcionamento no município serão empregados dois policiais militares para fiscalização/rondas com carga horário de 8h diárias durante 20 dias do mês.

Com data de vigência a partir de 19 de abril de 2022, o desenvolvimento do convênio tem prazo de cinco anos de duração.

Ainda na reunião realizada na Capital Paulista também foram passadas ao prefeito orientações para firmar o convênio com o Estado para utilização do sistema Detecta, que trará maior segurança à população, principalmente na questão de roubos, com o objetivo de auxiliar o trabalho policial em atividades operacionais e investigativas, acessando diversos bancos de dados de diferentes instituições, correlacionando informações e imagens de locais, pessoas e veículos e promovendo ações policiais coordenadas.