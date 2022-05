Pró-reitoria de Extensão entrega donativos arrecadados no JUNIFAI 2022

Além de proporcionar cooperação e espírito de equipe entre os competidores, a 13ª edição dos Jogos do Centro Universitário de Adamantina (XIII JUNIFAI), organizada pela Pró-reitoria de Extensão (ProExt), manteve a tradição de arrecadar donativos na inscrição da Corrida e Caminhada Noturna 5k. Neste ano, foram coletados 115 quilos de alimentos.

Destinados ao Lar dos Velhos e Santa Casa local, a entrega ocorreu no último dia 16 de maio pelo coordenador de Extensão da Área de Exatas e Agrárias da UniFAI, Prof. Me. João Paulo Gelamos.

“É uma tradição da UniFAI arrecadar alimentos como inscrição da corrida e caminhada no JUNIFAI. Essa prática é importante para mostrar que o evento não tem somente caráter esportivo e acadêmico, mas também um grande papel social que o centro universitário preza com muito amor e carinho. As instituições que recebem os donativos ficam sempre muito agradecidas pela ajuda que é bem-vinda”, afirma a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Drª Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

O total arrecadado foi composto por arroz, feijão, macarrão, farinha de trigo, sal, açúcar e café, além de 44 rolos de papel higiênico e 100 litros de leite.

Realizado de 2 a 6 de maio nas dependências do Câmpus III e na área da Associação Cultural Recreativa e Esportiva de Adamantina (ACREA) para as provas de atletismo, o XIII JUNIFAI registrou a participação de 13 delegações representando 16 cursos de graduação, além dos servidores docentes e técnico-administrativos da instituição.

Foram disputadas as modalidades de Atletismo, Basquete, Futsal, Natação, Vôlei de Quadra, Dama, Jiu-Jítsu, Tênis de Mesa e Xadrez.