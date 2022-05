Papa Francisco demite padre investigado por pornografia com adolescente no interior de SP

Com a decisão do Papa, Juliano Osvaldo de Camargo foi dispensado das obrigações sacerdotais e perde todos os direitos da ordenação.

Conforme apurado pela reportagem, em 2016, o religioso trocou mensagens com o menor. Por nove meses, adquiriu fotografias com cenas pornográficas envolvendo a vítima, que pedia dinheiro como forma de recompensa.

De acordo com o documento, a decisão do Papa foi emitida no dia 31 de março. O então sacerdote foi notificado no dia 19 de maio, quando a determinação da demissão foi cumprida.