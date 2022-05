Vereador pleiteia verba de R$ 200 mil para a Clínica PAI Nosso Lar, através de deputado federal

O vereador Hélio José dos Santos (PP), apresentou Requerimento na Câmara Municipal de Adamantina, solicitando ao deputado federal Guilherme Mussi, a liberação de recursos financeiros extra orçamentários neste ano de 2022, no valor de R$ 200 mil, a serem alocados no custeio e manutenção das atividades desenvolvidas no Polo de Atividades Integradas (PAI) Nosso Lar de Adamantina.

Ressaltou o vereador que o recurso solicitado visa à continuidade do atendimento de qualidade permanente prestados aos internos que necessitam de tratamento psiquiátrico ou similar, sendo que a totalidade dos seus usuários é conveniada ao SUS (Sistema Único de Saúde), cujo repasse de recursos financeiros são insuficientes para uma manutenção satisfatória de suas atividades.

Afirmou Hélio Santos que a “Clínica PAI Nosso Lar está passando por um importante e necessário processo de reestruturação administrativa, técnica e organizacional, inclusive com a eleição e posse de uma nova Diretoria Executiva e de um novo Conselho Fiscal, constituídos por destacados cidadãos voluntários da nossa cidade, com o intuito de promover uma redefinição de sua atuação no campo da saúde mental e implementar uma nova filosofia de trabalho, com vistas a obter um resultado clínico mais humanizado e eficaz no tratamento dos seus pacientes”.

“A liberação dos recursos financeiros solicitados será muito importante para que a Clínica PAI Nosso Lar não tenha comprometido o seu nobre trabalho clínico e social e continue atendendo de maneira digna e humanizada os seus 144 pacientes em média, originários de 62 cidades da região, bem como de outras localidades do Estado de São Paulo e que necessitam de um tipo de apoio especializado na área de psiquiatria, em período integral de 24 horas, de forma cuidadosa e amorosa proporcionada pelos 105 funcionários que exercem suas atividades na Clínica PAI Nosso Lar de Adamantina”, finalizou o vereador Hélio Santos.