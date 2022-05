Três pessoas são presas por furto de fios

A Polícia Militar de Bastos, equipe do cabo Miranda e soldado Aoqui, com apoio do cabo Nogueira e cabo Padovezzi, prendeu em flagrante três pessoas, dois homens com 56 e 36 anos de idade e uma mulher de 37 anos, e recuperou 90 metros de cabos avaliados em R$ 4.000,00, na noite dessa segunda-feira, dia 23. O fato aconteceu próximo a uma escola na Seção Cascata, por volta das 23h45.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento e deparou com um veículo no acostamento e com os faróis ligados. Os policiais militares notaram que das quatro pessoas que estavam próximo do carro, ao avistar a viatura, dois homens empreenderam fuga para o matagal. No local, foi detido o casal.

Ainda segundo os policiais militares, durante conversa com o homem e a mulher os mesmos disseram que era costume vir trazer e buscar os autores e que vinham em casal para não levantar suspeita.



Os PMs informaram também que no local foram recuperados 90 metros de cabos avaliados em aproximadamente R$ 4.000,00.

Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão ao homem e a mulher, que foram conduzidos ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã, onde foi elaborado boletim de ocorrência de flagrante de furto, e ficaram à disposição da Justiça. No retorno para Bastos, os PMs depararam com um dos indivíduos que havia se evadido da abordagem.

Após a abordagem do terceiro acusado, ocorrida próximo de uma granja no município de Tupã, os policiais militares de Bastos deram voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido para o plantão policial em Tupã, onde foi autuado em flagrante pelo delegado José Luís Junqueira e também permaneceu a disposição da Justiça.