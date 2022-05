Representantes das entidades assinam Termos de Colaboração para repasses das doações do Imposto de Renda do Bem

Neste mês de maio, representantes da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), da Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), do IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina), do Lar Cristão e do Projeto ASA estiveram na Secretaria de Assistência Social do município, para cumprimento de mais uma etapa da Campanha Imposto de Renda do Bem.

Na oportunidade, assinaram o Termo de Colaboração referente ao repasse de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A APAE esteve representada por seu presidente, Carlos Roberto Bocchi Pereira; e pela gestora, Érica Cristina Rocha Grespi Maião. Já a Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto) esteve representada por sua presidente, Ivoni Gonçalves Ramos; e pela gestora, Maria Neide dos Santos Mantovani.

O IAMA esteve representado por seu presidente, Dorival Manfrinato; e pela gestora, Maria Aparecida Mauro Tebaldi.

O Lar Cristão esteve representado por seu presidente, Sebastião Torturelo; e pela gestora, Bibiana Pereira dos Santos Chaves; E, o Projeto ASA esteve representado por sua diretora, Franciele Peron Guarino, que também participou da assinatura dos convênios como gestora do Fundo da Criança, juntamente com a gestora da Secretaria de Assistência Social, Andreia Ribeiro, além da participação da Secretária Executiva dos Conselhos, Castorina de Souza.

AINDA DÁ TEMPO DE DOAR!

Termina no próximo dia 31 de maio o prazo oficial para envio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2022). Além de ficar em dia com a Receita Federal, os contribuintes tem a oportunidade de fazer o bem, DOANDO GRATUITAMENTE parte do seu Imposto de Renda para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como, do Idoso, onde posteriormente são distribuídos para as instituições do município que prestam serviços a esses públicos.

Para doar é muito simples. No momento de fazer a sua declaração de Imposto de Renda, informe seu contador ou escritório de contabilidade de confiança sobre seu interesse em fazer a doação que é totalmente segura e não gera nenhum gasto a mais ao contribuinte.