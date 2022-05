Projeto técnico do Anel Viário de 1,8 km será elaborado por empresa contratada pela Prefeitura

O projeto técnico de construção do Anel Viário, que está sendo pleiteado pela Prefeitura de Adamantina junto ao Governo do Estado, será elaborado pela empresa Planos Engenharia Ltda, de Perdizes/SP, já contratada pelo Município.

O novo dispositivo teria 1,8 km e contemplaria a pavimentação do trecho de estrada existente entre a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-274) e a Vicinal Moysés Justino da Silva (Adamantina/Lucélia). A entrada seria logo após o Parque dos Lagos e a saída seria a aproximadamente 1 km do Jardim Bela Vista.

De acordo com o extrato de contrato nº 145/22, publicado no Diário do Oeste, o valor da prestação de serviço é de R$ 32.406,66 e tem vigência até 16 de agosto deste ano. A empresa deverá desenvolver o levantamento planialtimétrico cadastral, os estudos geotécnicos, o projeto geométrico de drenagem, terraplanagem, pavimentação e sinalização, além de estudos gerais.

A Secretaria Municipal de Planejamento informou ao Diário que foi solicitada ao Governo do Estado a inclusão do Município no Programa Novas Estradas Vicinais, que poderia viabilizar as obras por meio de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a coordenação do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

A implantação do Anel Viário tem como finalidade criar uma rota alternativa para desviar o trafego de veículos pesados pelo centro da cidade, mas, principalmente, dos caminhões que carregam restos de animais e são motivos de constantes reclamações pela população devido ao mau cheiro que exalam. Para isso o roteiro percorreria trechos das seguintes vias: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Vicinal Moysés Justino da Silva, Estrada do Tupãzinho e Vicinal José Boccardi – acesso para a avenida da Saudade. Um perímetro de cerca de 20 km.