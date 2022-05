Mulher morre após ser arremessada para fora de veículo em capotamento

Uma mulher de 48 anos morreu em um acidente na noite desta segunda-feira, 23, na rodovia Assis Chateaubriand, em Olímpia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista de um carro seguia no sentido Barretos a São José do Rio Preto, quando perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

O automóvel foi localizado em uma área de mata às margens da rodovia. Com o impacto da batida, a mulher, que era passageira, foi arremessada do veículo.

As equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

O filho da mulher, que era o motorista, e o neto foram socorridos e encaminhados à UPA de Olímpia. O estado de saúde deles não foi divulgado.

A perícia também compareceu ao local e as causas do acidente devem ser investigadas. A suspeita é de que a mulher não estaria usando o cinto de segurança.