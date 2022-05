Definidos os confrontos da semifinal da Copa Master 40 anos com jogos marcados para quinta-feira

Na noite desta segunda-feira (23) foram conhecidos os confrontos das duas partidas que farão a semifinal da Copa Master de Futebol Society 40 anos de Adamantina, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação.

Na rodada realizada ontem no capo da Cecap, após ser adiada de quinta-feira passada pela Selar, houve três jogos com os sh.eguintes placares: Jardim das Alamandas 2 x 2 Parque Iguaçu, Andradina 4 x 3 Laio e San Remo 3 x 3 Us Pá Du Pá.

Os 4 classificados já estavam confirmados, faltava somente definir a ordem final de colocação, que ficou assim: Alamandas 14 pontos, San Remo 14, Iguaçu 9, Us Pá Du Pá 9; ficaram fora da disputa Flórida Paulista 5 pontos, Andradina 3 e Laio 2.

Portanto, nesta próxima fase se enfrentarão: Alamandas x Us Pá Du Pá e San Remo x Iguaçu. Os dois times que ficaram em 1º e 2º na tabela jogam com a vantagem do empate no tempo normal. E estes confrontos ocorrerão na noite de quinta-feira (26), no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’, a partir das 19h.

Os vencedores das partidas semifinais garantem suas vagas para disputar a grande final da Copa Master de Futebol Society 40 anos, marcada para o próximo domingo (29), às 9h, novamente no Estádio. Antes, porém, haverá a disputa do 3º lugar.