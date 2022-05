Adamantina recebe unidade do Sebrae Móvel

As programações alusivas aos 73 anos de Adamantina não estão restritas a shows, eventos esportivos ou culturais.

Com o objetivo de auxiliar os microempreendedores, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae, trará para o município amanhã (25) e quinta-feira (26), a unidade do Sebrae Móvel.

O serviço estará disponível das 9h às 17h em frente a biblioteca municipal Jurema Citeli. Os interessados poderão procurar o local para: realizar a abertura para ser microempreendedor individual, emitir boletos como MEI, receber auxílio na realização da declaração anual do MEI – DASN Simei e, ainda, regular a microempresa.

De acordo com o secretário de desenvolvimento econômico, Gustavo Andrade, a medida vem para prestar um auxílio e sanar possíveis dúvidas que os empreendedores possam ter em relação a documentação.

“Além disso, é uma ótima oportunidade para quem deseja sair da informalidade e ser um empreendedor. Por isso, aproveitem!”, convida.