Selar realiza última rodada da Copa Master nesta segunda-feira na Cecap

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina (Selar) sob a coordenação de Ronaldo Dutra e Luciano Netto, realiza nesta segunda-feira (23) à partir das 19h30 na Praça de Esportes do Parque Cecap, a sétima e última rodada da 1ª edição da Copa Master 40 anos “New Sport” de Futebol Médio.

Três partidas estão marcadas para acontecer com os seguintes duelos: No primeiro jogo o Jardim das Alamandas/ Auto Mecânica Flex enfrenta o Parque Iguaçu/ Demonte SS/ Marcão Auto Peças; no segundo Andradina F.C. enfrenta o Laío F.C. e encerrando a rodada o Us Pá Dú Pá F.C. enfrenta o San Remo E.C.

CLASSIFICAÇÃO

Alamandas – 13, San Remo – 13, Parque Iguaçu- 8, Us Pá Dú Pá- 8, Amigos de Flórida- 5, Laio F.C- 2 e Andradina-0

ARTILHEIRO

O jogador Vitor Hugo do San Remo E.C., é o artilheiro da competição com 3 gols.