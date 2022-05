Rádio Cultura FM faz parceria com colaborador de Portugal

Sérgio Barbosa / UniFAI-Cultura FM

Em tempo de pós-globalização dos processos midiáticos contemporâneos, torna-se necessário o desenvolvimento de “parcerias” em todas as áreas do mercado afins aos objetivos desta ou daquela Organização.

Atualmente, a mídia radiofônica está buscando estar em conexão com as novas propostas medidas pelas denominadas Plataformas Digitais, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico que está ocorrendo em nível mundial.

Desta forma, as emissoras de Rádio estão em ritmo de “tecnologia digital” para estar em sintonia com as propostas mercadológicas, portanto, as parcerias são mais do que necessárias para a expansão da proposta radiofônica.

Colaboração internacional

Tendo em vista tais objetivos, bem como, o Projeto de Revitalização da Rádio Cultura FM, emissora mantida e administrada pelo Centro Universitário de Adamantina- UniFAI, está desenvolvendo atividades em nível de contar com “colaboradores (as)” na produção e programação da Rádio neste tempo novo tempo.

Assim, a participação da comunidade por meio da proposta “glocal”, ou seja, do global para o local, faz-se necessário para a expansão das atividades veiculadas na programação da Cultura FM, ainda, registrando com força total quanto a proposta radiofônica, a saber: “uma opção diferente no ar.”

Neste cenário midiático por meio de uma proposta “internacional”, a partir deste sábado, 21, das 11h às 11h10, a estreia do Programa “Compact Music”, ainda, com horário alternativo na quarta-feira, das 21h às 21h10.

Qualificação e experiência

Trata-se de um programa musical com “Produção e programação” do colaborador Nuno Fernandes, residente em Lisboa, Portugal.

Nuno possui “Formação Avançada de Produção e Apresentação de Rádio” pela Universidade Católica Portuguesa, também, experiência profissional com atividades radiofônica na capital portuguesa.

Fernandes destaca que “Produziu e apresentou programas de rádio no passado e desde 2017 tenho o programa “Longplay” de duas horas semanais na Rádio Regional do Centro , grupo media centro em Coimbra e o programa “Compact Music” na R80 em São Miguel, Açores. Faço reportagem de eventos culturais e acompanho a agenda cultural em Lisboa, nomeadamente em Teatro”.

Neste contexto plural para a tecnologia radiofônica em nível internacional, as parcerias por meio do apoio dos (as) colaboradores (as), possibilitam novos desafios em tempo de pós-globalização na perspectiva midiática.

Portanto, Nuno Fernandes afirma, a saber: “Vejo esta parceria como um privilégio, uma partilha que permite encurtar o trajeto entre dois países que cada vez mais caminham juntos”, ainda, “a cultura quebra fronteiras, encurta distâncias e coloca o outro junto de nós.”