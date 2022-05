PAUTA ABERTA debate Cultura, História e Educação nesta segunda-feira!

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar.” (Nelson Mandela)

Sérgio Barbosa / Life FM.

De um jeito ou de outro, todos/as buscam aquele ALGO MAIS que quase nunca está no lugar que parece estar ou deveria ficar, assim, cada qual deve ir atrás da sua história em níveis individual ou coletivo.

Entretanto, deve-se considerar que os DESENCONTROS patrocinados pela DESINFORMAÇÃO mediada pelas denominadas PLATAFORMAS SOCIAIS por meio da MÍDIA DIGITAL, continuam divulgando o SENSO COMUM para o mercado em geral.

Gangazumba é Ganza Zumba

Venha conhecer e participar do encontro desta SEGUNDA-FEIRA, a partir das 20h com MEIRE CUNHA, produtora cultural, escritora de Cultura Negra, presidenta do Conselho Municipal de Cultura e do Grupo Gangazumba.

Neste PAUTA ABERTA você poderá entrar em conexão com o GRANDE FILHO DO SENHOR, também, com a PRINCESA AQUALTUNE, bem como, conhecer o outro lado da HISTÓRIA que a maioria dos mortais desconhecem em nível mundial.

Temas e temáticas relacionadas com a CULTURA NEGRA em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, tendo em vista que o OLHAR deve estar acima dos FATOS registrados pela MEMÓRIA OFICIAL em nome deste ou daquele GOVERNO.

Conversações

O DIÁLOGO deve ser a MARCA mais do que registrada em todas as denominadas ENTREVISTAS, haja vista que o MEDIADOR deve fazer parte da CONVERSA, ainda mais quando se trata de uma PAUTA ABERTA.

Assim, VENHA AO ENCONTRO por meio do DESENCONTRO desta PAUTA que continua a mesma de sempre, ou seja, SEM AMARRAS com este ou aquele lado para continuar sempre ABERTA.

Produção e coordenação editorial do jornalista diplomado, SÉRGIO BARBOSA, também, conhecido como SEB@R e direção da jornalista LÚCIA PRADO.

Nesta segunda-feira, 23, a partir das 20h, PAUTA ABERTA pela Rádio Life FM, 109,7 MHz e acesso pelas plataformas FACEBOOK e YOUTUBE.