Adamantina supera marca de 400 casos de dengue

Em novo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, Adamantina chegou a marca de 416 casos de dengue. 1249 casos foram notificados, 580 aguardam a chegada do exame e 253 foram descartados. Dois óbitos seguem em investigação.

O Departamento de Controle de Vetores está atuando nas estratégias de saúde do Dorigo promovendo a nebulização nos locais em que há casos confirmados. Além disso, os profissionais estão fazendo as visitas de rotina tendo como foco acabar com os criadouros.

De acordo com a chefe de controle de vetores, Francine de Brito Alves, é importante receber a equipe de nebulização e seguir as orientações que antecedem a aplicação do adulticida, pois evitando criadouros e matando os mosquitos que já estão contaminados o avanço dos casos poderá ser contido.

Entre os principais sintomas da doença estão: febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo. “Diante de algum sintoma, procure imediatamente atendimento médico, porque a dengue pode matar”, orienta Francine.

A Prefeitura de Adamantina pede que a população colabore mantendo os quintais limpos.