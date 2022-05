Adamantina recebe veículos destinados ao município por meio do Programa Nova Frota

Em solenidade realizada na sexta-feira (20), em Presidente Prudente, que contou com a presença do governador Rodrigo Garcia por meio ação chamada de Governo na Área foi entregue a Prefeitura de Adamantina os veículos que o município conquistou por meio do Programa Nova Frota SP.

O prefeito Márcio Cardim e os secretários Gustavo Taniguchi Rufino e Gustavo Andrade participaram do evento.

Adamantina foi contemplada com um caminhão basculante, uma pá-carregadeira e um caminhão pipa por meio do Programa Estadual Nova Frota SP, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e, ainda, duas ambulâncias.

“Gostaríamos de agradecer todos os investimentos que o Governo do Estado de São Paulo, por meio do governador Rodrigo Garcia tem feito. Lembramos ainda do apoio do deputado estadual Mauro Bragato que contribui com as ações do município, a vice-prefeita Dinha e aos vereadores Aguinaldo Galvão, Cid Santos e Riquinha do Bar pelo trabalho em conjunto”, afirma.

A plataforma foi desenvolvida pelo Governo do Estado de São Paulo com o objetivo de fazer com que as prefeituras de todo o estado tenham acesso facilitado a veículos e maquinários destinados à prestação de serviços.

Na plataforma, os municípios puderam visualizar a oferta de diferentes veículos como: vans, caminhões de coleta seletiva, ambulâncias, caminhões pipas e máquinas pesadas.

Adamantina fez seleção de 5 equipamentos levando em consideração a necessidade local.

O Governo do Estado selecionou a quantidade de equipamentos que foram destinados a cada cidade tendo como base de definição critérios como população e indicadores técnicos de cada uma das secretarias.