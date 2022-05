Adamantina participa do Dia do Desafio 2022

Adamantina participará do Dia do Desafio 2022. A ação acontece na quarta-feira, dia 25 de maio. Anualmente, a iniciativa ocorre sempre na última quarta-feira do mês de maio.

O objetivo do evento é mobilizar e conscientizar a importância da atividade física através dos profissionais de educação física, escolas, empresas, entidades, órgãos públicos.

O intuito é mobilizar o maior número de pessoas para a realização de uma atividade física de livre escolha, por pelo menos 15 minutos contínuos. Além de estimular a atividade física, atingindo o maior número de pessoas possíveis

Na hora mais conveniente à empresa, entidade e escola convidam os funcionários, alunos, associados a prática de atividade física previamente estipulada por 15 minutos apenas.

Nas empresas, os funcionários podem praticar: ginástica laboral, caminhadas, alongamentos, uso de escadas, para subir e descer poucos andares.

Nos bairros: jogos, rua de lazer, passeio de bicicletas em grupo, já nas escolas e clubes podem ser realizados campeonatos, jogos esportivos e recreativos, ginástica e alongamentos.

Nas casas, os munícipes podem fazer ginástica, alongamentos e dança e nos parques, é possível praticar a caminhada, corrida, ginástica e alongamentos. Cada pessoa ou grupo pode criar sua forma de participar. A iniciativa deve ser registrada, pois isso contribui para o total geral alcançado pela cidade.

Registre sua participação

Após ter praticado alguma atividade física, ligue para a Secretaria de Esportes (3522-4312) registrando a participação ou mande fotos pelo e-mail selar@adamantina.sp.gov.br.

Poste sua participação nas redes sociais e marque @prefeitura.adamantina e @secretariadeesportesselar