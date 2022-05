Prefeitura apresenta novo ônibus para o transporte escolar com 44 lugares

A Prefeitura de Adamantina apresentou a comunidade mais um ônibus para transporte escolar que foi conquistado recentemente.

O novo ônibus escolar, com 44 lugares, foi recebido pelo prefeito Márcio Cardim em solenidade realizada, na capital paulista.

Na solenidade o Governo do Estado de São Paulo entregou ônibus escolares e caminhões frigorifico para os municípios. Os recursos são do governo paulista em parceria com o Ministério da Educação.

Dos 57 municípios paulista contemplados com ônibus escolar, Adamantina é o único município da Nova Alta Paulista.

Em suas redes sociais, o prefeito Márcio Cardim, divulgou um vídeo logo após a solenidade de entrega dos veículos e celebrou a nova conquista, destacando o apoio do deputado estadual Mauro Bragato, do ex-secretário estadual de Educação, Rossielli Soares, da vice-prefeita Dinha Santos Gil e dos vereadores adamantinenses que colaboraram pata essa conquista.

O novo ônibus escolar ficou exposto em frente ao Paço Municipal de Adamantina para conhecimento da população dessa nova conquista para o transporte escolar da Cidade Jóia.