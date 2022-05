Mulher de 34 anos morre vítima de dengue hemorrágica em Prudente

Ela estava internada em um hospital particular, no Centro da cidade, onde o óbito foi registrado às 17h30.

De acordo com as informações da Declaração de Óbito assinada por uma médica, também foi apontado como causa da morte um choque refratário, além da dengue hemorrágica.

A vítima, Carla Trombin Klebis, trabalhava como farmacêutica química, morava no Parque dos Girassóis, era casada e deixa dois filhos crianças.

O corpo de Carla está sendo velado no Velório Interplan, na Vila Liberdade, e o sepultamento está marcado para as 15h45 desta sexta-feira (20), no Cemitério Municipal São João Batista, também em Presidente Prudente.