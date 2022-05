ARTIGO: O DESAPARECIDO NESTA PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

“Os homens devem ser adulados ou destruídos, pois podem vingar-se das ofensas leves, mas não das graves; de modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser tal que não se tema em vingança” (Maquiavel)

Sérgio Barbosa (*)

Interessante este jogo da política PROVINCIANA, quando menos se espera deste ou daquele tudo pode acontecer em tempo de ´pós-globalização…

Assim, de voto em voto o céu é o limite nestes casos, sobrando, como sempre, para os menos desavisados antes, durante e depois das eleições para os cargos disponíveis neste balcão de negócios do “País do faz de conta”…

Ainda bem que existem pessoas com as antenas plugadas nas andanças daquele político que promete, porém, não cumpre as famosas promessas desta ou daquela campanha em terras PROVINCIANAS…

Pelo visto, é como diz aquele sábio dito mais do que popular: “mudam as moscas, mas a m. é a mesma”, portanto, é dever do cidadão cobrar as promessas feitas nas andanças pelas ruas de uma cidade qualquer, quando, este ou aquele político andou mendigando votos em troca dos favores da corte neoliberal para muitos desencontros…

Muitas pessoas afirmam que isto “são ossos do ofício”, nada mal, afinal de contas, o povo pelo andar da carruagem gosta de ser enganado nas promessas galantes deste ou daquele político PROVINCIANO…

A impressão que fica é a mesma do velho jogo do passado, daqueles tempos de outrora, quando tudo era na base das trocas nada simbólicas para o eleitor distante do processo viciado desta arte denominada de POLÍTICA PROVINCIANA…

Os anos passam e elles não aprendem mesmo, porém, é necessário estar sempre alerta para dar o grito pra cima delles, afinal de contas, o dever ético deve estar acima dos interesses corporativistas e do jogo fechado dos picaretas de uma mesma política…

Neste contexto, pode-se esperar tudo e mais alguma coisa, como sempre, elles nunca ficam para as explicações, também, afinal de contas, ELLE recebeu os seus VOTO naquela ELEIÇÃO e deu no que deu…

Nada mal para quem estava na beira do precipício eleitoral, pois, antes do processo eleitoral tudo era possível e a concorrência era acirrada no partido e frente aos inimigos do poder institucionalizado pela máquina PROVINCIAN…

A História deste país é riquíssima em casos e ocasos de um mesmo tema pelas temáticas do jogo do poder central, por isto e mais aquilo é preciso estar atento às mudanças dos times em campo para o confronto nesta arte milenar que é a política…

As cartas estão na mesa, portanto, o jogador que estiver mais preparado para a disputa pode levar o produto do jogo, quem sabe, se valendo dos bastidores do poder para aquele desencontro com os ASPONES de plantão…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_____________________________

(*) Jornalista diplomado.

e-mail: barbosa.sebar2002@gmail.com