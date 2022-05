Após adiar última rodada da fase de classificação, Selar redefine datas de jogos decisivos da Copa Master

A Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina) adiou a realização da última rodada da fase de classificação da Copa Master 40 anos de Futebol Society 2022, que estava marcada para a noite de quinta-feira passada (19). O motivo alegado foi a baixa temperatura prevista (14 graus) para a data.

Devido à medida, os confrontos decisivos foram remarcados para a próxima segunda-feira (23) à noite, no campo da Cecap. Na oportunidade haverá três partidas: a partir das 19h se enfrentam Iguaçu e Alamandas; depois, às 20h, já sem chances de prosseguirem na competição, Laio FC e Andradina FC entram em campo; e, em seguida, 21h, duelam San Remo e Us Pá Du Pá.

Os 4 times já classificados como semifinalistas são Jardim Alamandas, San Remo, Parque Iguaçu e Us Pá Du Pá. Porém, eles jogarão para definir a ordem de classificação nesta próxima fase.

Ainda em razão do adiamento, a disputa da semifinal também precisou ser mudada. Estava agendada para a manhã deste domingo (22), mas deverá ser realizada na noite de quinta-feira (26), no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’.

Com base no regulamento apresentado no congresso técnico da competição, a Selar destaca que o 1º e 2º colocados da fase de classificação jogam com a vantagem do empate na seminal, porém, na final não haverá esse critério.

Apenas a partida que marcará a final da Copa Master 40 anos de Futebol Society 2022 não sofrerá alteração e estpa mantida para a manhã do dia 29 (domingo), também no Estádio. Haverá ainda a disputa de 3º e 4º lugar.

A classificação até o momento traz a seguinte colocação: Alamandas 13 pontos, San Remo 13, Iguaçu 8, Us Pá Du Pá 8, Flórida Paulista 5, Laio 2 e Andradina 0.