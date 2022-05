Adamantina perde o empresário Nico Valente, do Feijão Nicoval

Faleceu na última quarta-feira (18), aos 82 anos, um dos grandes empreendedores de Adamantina, o senhor Antônio Valente Netto, mais conhecido como Nico Valente. Ele estava em tratamento paliativo de câncer.

Fundador da Cerealista Trabachin, especialista em grãos, foi homenageado com a nomenclatura do principal produto da empresa, o Feijão Nicoval, que leva o nome de Adamantina para diversas partes do interior de São Paulo.

A empresa foi a primeira a se estabelecer no Distrito Comercial, Industrial e de Serviços Valentin Gatti, nas proximidades do Parque Itamarati.

Natural de Pompeia, casou-se com Aparecida Trabachin Valente, com quem teve quatro filhos (Susette, Sérgio, Marcelo e Elaine). Deixa também seis netos (Everton, Roberto Júnior, Marcela, Guilherme, Rafael e Ana Lívia) e um bisneto, Miguel.

Deixou o campo, onde venceu como lavrador e comerciante, e mudou-se para a cidade, onde também obteve êxito como empreendedor, trabalhando sempre com muita seriedade e honestidade.

De sua trajetória ficam os bons exemplos e a saudade, deixando um grande legado no meio empresarial e também familiar, deixando um rastro de honestidade e dignidade.