Vereadores voltam a cobrar recuperação urgente da canalização no Parque Caldeira

Um grupo de vereadores voltou a cobrar a Prefeitura de Adamantina sobre a necessidade de recuperação da estrutura de canalização do córrego que passa pelo Parque Caldeira e encontra-se totalmente danificada.

Desta vez, a Indicação nº 197/22 foi assinada pelos legisladores Noriko Saito e Paulo Cervelheira em conjunto com Cid Santos (DEM), Ricardo Cangirão e Aguinaldo Galvão, que formam as bancadas do PV (Partido Verde) e do DEM (Democratas), respectivamente.

“Solicitamos que sejam executados reparos no piso de canalização do córrego no Caldeira, pois, segundo os frequentadores deste local, está se formando buracos que podem ocasionar sérios danos à galeria”, reivindicaram.

A iniciativa partida da Câmara não é recente, afinal, em agosto de 2021, Paulo e Noriko apresentaram a Indicação nº 548/21 para que a Prefeitura atentasse para a necessidade de recuperação da referida canalização. “Segundo vistoria que realizamos nesse ponto do córrego, as paredes internas estão desabando, necessitando de melhorias e reparos”.

A última Indicação passou pelo plenário e foi encaminhada ao Poder Executivo para a tomada das providências cabíveis.

Na sexta-feira (13) a reportagem do Folha Regional esteve no local e realmente constatou que vários trechos da estrutura estão deteriorados.