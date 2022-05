Faraday Geraldo Zanandrea, um dos ícones de Adamantina, morre aos 83 anos

Morreu nesta quinta-feira (19), em sua casa, Faraday Geraldo Zanandrea, pioneiro e um dos ícones de Adamantina. Ele tinha 83 anos.

Faraday era casado com Regina Zanandrea e da união nasceram três filhos: Paulo, Fábio e Faraday Junior. Deixa também dois irmãos: Mário – com quem dividia os trabalhos na Oficina Modelo – e o caçula Hermes, que mora nos Estados Unidos.

O pioneiro era inventivo e sempre muito dinâmico, ativo e atento às questões da cidade, atuante também, junto com a esposa, na fé e nas atividades religiosas, comunitárias e sociais da Igreja Matriz de Santo Antônio.

Segundo a Haddad Organização Social, seu velório será a partir das 12h30, no Velório Municipal de Adamantina, com sepultamento previsto para ocorrer às 16h30 no Cemitério da Saudade.

Ideias de Faraday

Filho de Alcides Zanandrea (que ao lado de Elízio Corradi criou o galo instalado no alto da torre da Igreja Matriz de Santo Antônio), Faraday herdou do pai a habilidade inventiva. Inquieto, ele não parava. No dia a dia dividia os trabalhos na Oficina Modelo com o irmão Mário, e em paralelo direcionava seu talento para outras demandas coletivas.

Entre suas ideias, o SIGA MAIS destaca duas. Uma delas era a proposta rascunhada por ele, de utilizar o barranco existente no pátio da feira (no declive entre o pátio e a rua Euclides da Cunha), para construir um palco multiuso. Ele desenhou o croqui da estrutura e atuou junto às autoridades locais para avançar nessa ideia.

Outra delas era a ideia de construir um túnel entre a cidade de São Paulo e a Serra do Mar, que pudesse desaguar o volume de água das fortes chuvas e assim promover uma solução contra as enchentes na capital paulista.