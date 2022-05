CRIS VEÍCULOS seminovos multimarcas é inaugurada em Adamantina

Adamantina ganhou uma nova opção em veículos, a Cris Veículos.

Instalada na Avenida Rio Branco, 1.308, próximo ao Rede Sete Supermercados, a empresa tem o comando da experiente Cris Trabaquini Rossi e de Jonas Bonassa – “Sabiá”.

A dupla agregou o conhecimento adquirido por Cristina Trabaquini Rossi que há quase 20 anos se dedica ao comércio de veículos, inclusive com forte atuação em concessionárias com marcas de renome nacional e o empreendedorismo e visão de Sabiá.

“Adamantina merecia algo diferente neste ramo de atuação e a Cris Veículos foi a forma de presentear a Cidade Joia às vésperas de seu aniversário com este novo empreendimento”, afirma Cris Trabaquini Rossi.

Veículos de todos as marcas, modelos, seminovos e com todos os diferenciais que os clientes buscam, estão à disposição na Cris Veículos com procedência, qualidade e o pós-vendas garantidos.

Os telefones da empresa são: (18) 99601-0380 / (18) 99722-3684 e (18) 3880-0120 – fale com a Cris ou com um dos consultores de vendas e tenha a certeza do melhor negócio.