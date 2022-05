Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina toma posse

Após a publicação do decreto nº6525, de 13 de abril de 2022, que dispõe sobre a nomeação do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do município, foi realizada na noite de ontem (19) uma solenidade de posse para os integrantes. O Conselho Deliberativo foi criado pela lei nº 1743, de 29 de junho de 1983.

A presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina é a vice-prefeita, Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha” e o vice-presidente Sérgio Vanderlei da Silva.

O cargo de primeira secretária é ocupado por Cecília Aparecida Pironi de Oliveira e a segunda Ivanete Sylvestrino. Luciana Aparecida Evangelista e Luiz Antônio Furtado, ocupam respectivamente as funções de primeira e segundo tesoureiro.

O órgão ainda conta com representantes das entidades religiosas, das entidades sociais ou clubes de serviços, de serviço social, dos empregados do comércio, de movimentos comunitários e rurais.