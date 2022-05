Prefeitura de Adamantina nomeia comissão organizadora da Expoverde 2022

A Prefeitura de Adamantina publicou o decreto 6537/2022 que dispõe sobre a constituição da Comissão Organizadora da EXPOVERDE 2022 – 30ª Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina, sobre a presidência do secretário, Gustavo Taniguchi Rufino.

Na linha de frente da comissão ainda estão o vice-presidente Thiago Ribeiro Benetão, coordenador geral, Emerson Hernandes Baptiston, estrutura e montagem, William Bachega Brito, coordenador de cultura e inovação Sergio Vanderlei da Silva, primeiro tesoureiro Gilmar Bosso, segundo tesoureiro Luiz Antônio Furtado, secretária geral Luciana Pereira, primeira secretária Cláudia Puerta Mariano, segunda secretária Larissa Ferreira Noda e assessoria jurídica Cláudia Bitencurte Campos.

O evento é realizado pela Prefeitura do Município de Adamantina, com apoio da Câmara Municipal com a participação de empresários e expositores da cidade e região com entrada franca, todos os dias.

Estão sendo esperados mais de 100 expositores ligados ao comércio, indústria e criação de animais. Os alunos das escolas públicas e particulares do município também terão espaço para apresentação de trabalhos voltados ao tema do evento.

“Estamos iniciando os trabalhos para este ano, preparando tudo com muita responsabilidade. Atravessamos tempos difíceis em meio a pandemia e agora nesse novo momento não mediremos esforços em oferecer um resultado final diferenciado, inovador, e compatível com a realidade de Adamantina”, afirma o presidente da Comissão da ExpoVerde 2022, Gustavo Rufino.