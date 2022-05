Grêmio Estudantil da escola Helen Keller promove campanha ‘Transporte Legal’

Os novos membros do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Helen Keller iniciaram uma ação de consciência sobre o uso responsável do transporte escolar.

Os alunos gremistas entendem que o transporte coletivo é um recurso indispensável para a comunidade e deve ser compartilhado com urbanidade, responsabilidade e zelo. Em razão disso, após reuniões com a participação de gestores da escola, foi elaborada a ação, que teve início imediato, comtemplando várias etapas que envolverão todos os alunos da escola, professores, funcionários, familiares e comunidade.

A ação está sendo realizada por meio de cartazes, palestras, vídeos produzidos pelos gremistas entre outros.

Além disso, alunos com comportamento inadequado no uso do transporte serão identificados e levados a refletir sobre seu comportamento, além de serem submetidos as medidas previstas no Regimento Escolar.

“O transporte de alunos é de suma importância para a comunidade escolar, considerando que a Unidade atende famílias de bairros distantes, conscientizar para o bom uso é uma das prioridades”, destaca a direção da unidade. A ações nesse sentido, foram inclusive sugeridas pela Dirigente Regional de Ensino em reunião com as escolas Helen Keller e Fleurides desde o mês de março.

De acordo o Grêmio Estudantil, esse o projeto “Transporte Legal” será permanente e pretende que o transporte escolar seja cada dia melhor.

COMPOSIÇÃO

Ao jornal Diário o diretor da unidade, professor Paulo Alves de Araújo, destacou que a nova composição do Grêmio Estudantil foi eleita no último dia 13 de abril, após processo eleitoral precedido de várias reuniões preparatórias, inclusive com realização de Assembleia Geral onde os alunos aprovaram o novo estatuto da entidade. “Quatro chapas participaram do pleito com intensa campanha, sagrando-se vencedora a Chapa Elite”, salientou.

A posse dos novos membros do Grêmio Estudantil Helen Keller ocorreu em solenidade realizada no dia 27 de abril. “O Grêmio foi empossado e já está desenvolvendo importante campanha sobre transporte de alunos. O mandato da atual diretoria é de um ano”, completou.

O órgão representativo é formado por: Mariah Isabella Tofolli Corgosinho (coordenadora geral); Victor Hugo Borges Roberto (vice coordenador geral); Matheus Ribeiro da Silva (1º coordenador financeiro); Kawane Akemi Massei Oshiro (2º coordenador financeiro); Leonardo Novais (1º coordenador de eventos); Isabelly Lopes de Andrade (2º coordenadora de eventos); Luciano dos Santos Ferreira Junior (1º coordenador de comunicação); Mikael Freitas Assunção (2º coordenador de comunicação); João Manoel da Silva Pereira (1º coordenador desportivo); Bruno Gabriel Avelino dos Santos (2º coordenador desportivo); Stefanie Juliana de Oliveira Marques (1º coordenadora cultural); Naara Oliveira Souza (1º coordenadora de relações sociais CMSP e Conviva); e João Carlos Rodrigues de Andrade (2º coordenador de relações sociais CMSP e Conviva).