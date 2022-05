Fugitivo de clínica de recuperação é preso após roubo em empresa de Adamantina

Na data de ontem (18), por volta das 22h03, após o Centro de Operações da Polícia Militar ter irradiado roubo a estabelecimento comercial na cidade de Adamantina, rapidamente a equipe policial se deslocou até o local onde foi confirmado que um indivíduo (homem 33 anos) com um cobertor laranja, calca preta e toca preta havia entrado no local e anunciado o roubo.

Ele havia subtraído todo o dinheiro do caixa simulando estar armado.

Em posse das características passadas, juntamente com outras equipes da Polícia Militar, foi realizado patrulhamento pela cidade e pela Rua Dr. Armando Salles de Oliveira, foi localizada a coberta usada no roubo.

Ao intensificar patrulhamento pela Vila Brasil foi localizado o indivíduo com as características passadas juntamente com três pessoas do sexo feminino. Ele tentou fugir, mas foi contido e detido.

Em busca pessoal, foi localizado em sua posse o dinheiro do roubo. Ele afirmou ser da cidade de Paraguaçu Paulista e que tinha fugido da clínica de recuperação e cometido o crime horas antes.

Foi dada voz de prisão pelo crime de roubo. O autor permaneceu preso à disposição da Justiça.