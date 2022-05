Deputado federal Alexandre Leite faz visita de trabalho em Adamantina

Adamantina recebeu na tarde de sexta-feira (13) o deputado Federal Alexandre Leite (União Brasil), em solenidade realizada na sala de reuniões do Paço Municipal.

O parlamentar é um dos responsáveis pela inclusão do recapeamento da estrada vicinal Plácido Rocha no Programa “Novas Estradas Vicinais”, desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, com investimento de R$ 18.761.311,11.

O parlamentar foi recepcionado pela vice-prefeita Dinha Santos Gil, que no ato representou o prefeito Márcio Cardim, pelos secretários municipais de Assistência Social, Andréia Ribeiro, de Gabinete, Luciana Pereira e Desenvolvimento Econômico, Gustavo Andrade, dos vereadores adamantinenses Aguinaldo Galvão, Cid Santos e Riquinha do Bar (União Brasil), Noriko Saito (PV) e Hélio José dos Santos (PP), além de empresários e representantes da comunidade.

O deputado Alexandre Leite, destacou na oportunidade o trabalho desenvolvimento para a conquista do recape da estrada vicinal Plácido Rocha. “Recebemos essa demanda (inclusão da vicinal Plácido Rocha) e usamos de toda nossa influência no governo do Estado para viabilizá-la. Hoje, estamos aqui para conhecer a estrada e vistoriar mais essa importante conquista para a população”, destacou o parlamentar, que ainda completou “mas tudo isso só foi possível porque tivemos, desde o início, o acompanhamento de perto do prefeito Márcio Cardim e dos vereadores Cid, Riquinha e Aguinaldo”, destacou.

A inclusão da estrada na listagem de vias contempladas pelo Programa Novas Vicinais ocorreu após intenso trabalho junto a Secretaria Estadual de Transportes, com apoio do deputado federal Alexandre Leite (União Brasil) e do deputado estadual Milton Leite Filho (União Brasil).

O recapeamento da vicinal Plácido Rocha é uma antiga reivindicação da comunidade de Adamantina e cidades da região. O trecho entre a SP-294 e a ponte do Rio Aguapeí, foi transferido para o município em dezembro de 1.996.

VERBA PARA O JARDIM BRASIL

Ainda durante a sua visita a Adamantina, o deputado federal Alexandre Leite recebeu o agradecimento do presidente Thiago Lima e o vice presidente Alex Miranda (Associação do Jardim Brasil) que através dos vereadores Ricardo Riquinha e Cid Santos conseguiram uma verba de R$ 250 mil para o campo do Jardim Brasil.

A verba já se encontra no Município aguardando o ganhador da licitação para construção dos novos vestiários e banheiros do campo.