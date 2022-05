Adamantinense assume liderança do ranking brasileiro e busca índice para disputar o Mundial de Atletismo

Com mais uma medalha de ouro no peito, conquistada no sábado passado (7), no Chile, a adamantinense Izabela Rodrigues da Silva (IEMA/ SP) está em busca agora do índice no lançamento de disco para estar no Campeonato Mundial de Atletismo, que ocorrerá de 15 a 24 de julho deste ano em Oregon, nos Estados Unidos. Para isto, precisa chegar os 63,50m.

Vale lembrar que entre inúmeros títulos importantes ela já foi campeã mundial sub-20 no ano de 2014.

O último título de Izabela, alcançado na cidade chilena de Tapiapó, foi na disputa do Torneio Internacional ‘Orlando Guaita’ válido pelo Circuito de Grandes Prêmios da América do Sul de Atletismo.

Nesta competição a adamantinense lançou o disco a 62,65m e bateu seu recorde pessoal. Isto porque, essa nova marca foi superior à distância que obteve na disputa de nada menos que a final dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, quando chegou a 62,18m Além do título no evento internacional e da superação do próprio recorde, Izabela ainda assumiu a liderança do ranking brasileiro no lançamento de disco.