UniFAI realiza pré-lançamento dos Congressos Científicos e premia atletas do JUNIFAI dia 3

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Extensão do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) irão promover um evento conjunto, no próximo dia 3 de junho. Haverá pré-lançamento dos Congressos de Iniciação Científica 2022 e Premiação dos atletas do JUNIFAI, às 20h, no auditório Miguel Reale, Câmpus II.

A solenidade terá início com a premiação dos primeiros colocados do JUNIFAI 2022, que registrou a participação de 13 delegações representando 16 cursos de graduação, além dos servidores docentes e técnico-administrativos.

Na sequência, a Pró-PPG anunciou a visita do astronauta e ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Cesar Pontes, para a ministração de palestra com o tema central dos Congressos deste ano “Evidências Científicas na Prática Profissional”.

As vagas para a participação presencial são limitadas, condicionadas ao preenchimento de um formulário de inscrição, disponível no link: https://sites.google.com/fai.com.br/cic-unifai-2022. Haverá transmissão simultânea em telões do lado de fora do auditório.

Mais informações pelo e-mail proppg@fai.com.br.