Rotary Club de Adamantina entrega doação de quase 600 camisetas à entidades

O Rotary Club de Adamantina realizou a entrega solene de 577 camisetas alusivas à campanha de prevenção ao câncer de mama e próstata a representantes de três entidades do município.

A entrega dos donativos ocorreu no final do mês de abril, durante reunião rotária ordinária, na sede do clube de serviços adamantinense.

De acordo com o presidente do Rotary Club de Adamantina, Vagner Amado Belo de Oliveira, as camisetas foram entregues a representantes das seguintes entidades: Iama, Lar Cristão e Lar dos Velhos.

Os representantes das entidades após receberem as camisetas, participaram ainda de um jantar oferecido pelos rotarianos.

Vale ressaltar que Rotary Club de Adamantina em novembro completou 70 anos de relevantes serviços prestados à comunidade da Cidade Jóia.