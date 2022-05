Prefeitura de Adamantina lança Projeto Turismo 2022

Vem pra Adamantina! Com esse convite, foi lançado na noite de ontem(16) o Projeto Turismo 2022 que conta com um vídeo institucional que apresenta a cidade como Município de Interesse Turístico (MIT) e o aplicativo Turismo Adamantina que traz diversas informações úteis.

A solenidade de lançamento realizada na Biblioteca Municipal Jurema Citelli reuniu autoridades municipais, convidados, empresários e a imprensa.

O evento também contou com a presença de José Carlos Cavalcante, atual gerente do escritório regional do Sebrae em Presidente Prudente. Em seu discurso, ele fez questão de ressaltar a importância do turismo para o desenvolvimento não só localmente como também de toda a região.

O secretário de desenvolvimento econômico, Gustavo Andrade, parceiro da iniciativa, ressaltou que mesmo em meio a pandemia, o município vem se destacando na geração de emprego e renda.

“Adamantina fechou o primeiro trimestre de 2022 com saldo positivo de 469 vagas formais de trabalho, ou seja, emprego com carteira assinada e algumas dessas vagas tem relação com o turismo. Estamos trabalhando tendo como foco fomentar o setor para atrair novos investimentos”, assegura.

Sérgio Vanderlei, secretário de cultura e turismo, fez a apresentação do aplicativo e do vídeo institucional.

“Turismo é mecanismo para fazer o município dar certo, para fomentar a economia da cidade. Adamantina é turismo de negócios, pois pessoas de fora vem para consumir em nossa cidade e precisamos desenvolver cada vez mais para agregar valor aos visitantes. Como consequência, teremos uma economia forte e atrativa”, afirma.

Em sua fala, o chefe da pasta, convidou o proprietário da empresa que desenvolveu o aplicativo que já está disponível em todas as plataformas.

“Minha equipe está de parabéns, pois todos os nossos funcionários são formados aqui e a parceria que fizemos com a secretaria foi fundamental para levantar e colocar no app todas as empresas. Agradeço a oportunidade!”, comenta Lincoln Brasil Granado, proprietário da empresa contratada para o desenvolvimento do app.

O secretário ainda concedeu uma fala para Richard Zamparolli, contratado para produzir o vídeo. “Sou adamantinense e antes mesmo do financeiro, tinha um projeto pessoal que era fazer algo por Adamantina. Somos 100% Adamantina”, garante.

Por fim, o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim, relembrou toda a trajetória do município até a conquista do título de MIT.

“Quando começamos, ninguém acreditava, porque não temos cachoeira e praia, mas nossa equipe montou o projeto e somos Município de Interesse Turístico. Turismo não é só lazer e divertimento. Para quem mora na cidade é geração de emprego e de renda. Agora, o nosso foco está em tornar Adamantina estância turística, pois assim poderemos receber muito mais recursos anualmente proveniente do Governo do Estado do São Paulo”, almeja.

Onde assistir o vídeo?

Aqueles que quiserem assistir ao vídeo bem como partilhar em suas redes sociais encontram a produção nas redes sociais da Prefeitura de Adamantina (@prefeitura.adamantina).

Aplicativo Turismo Adamantina

O app Turismo Adamantina já está disponível. Para baixar, basta acessar a Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.guiaadamantina ou na loja App Store no link: https://apps.apple.com/br/app/turismo-adamantina/id1616316076

Aqueles que desejarem incluir a sua empresa, fazer a substituição das fotos ou acrescentar alguma informação devem entrar em contato diretamente com a Secretaria de Cultura e Turismo, pois o app estará em constante atualização a fim de oferecer todas as informações para os turistas.

Adamantina é MIT

Adamantina é Município de Interesse Turístico (MIT). A classificação foi obtida por meio da Lei 16.938 de 26 de fevereiro de 2019. Desde então, o município vem pleiteando recursos junto ao Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas.