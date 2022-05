Prefeitura de Adamantina entrega obra de adequação no prédio do Pelotão do Corpo de Bombeiros

Na manhã de hoje (17), a Prefeitura de Adamantina realizou a entrega da obra de adequação no prédio do Pelotão do Corpo de Bombeiros.

Participaram do momento o prefeito Márcio Cardim, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, o capitão PM Pecoraro, comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros o 1º tenente PM Poli, comandante do pelotão de bombeiros de Adamantina, secretários municipais e bombeiros.

A execução da obra contemplou: a reforma do banheiro de cabos e soldados; adequação alojamento para oficial; adequação da telegrafia; compartimentação criando ambiente para armários dentro do alojamento de cabos e soldados; construção de lavanderia e construção de Armário para acondicionamento de Equipamentos de Proteção Individual.

As melhorias ainda foram executadas no almoxarifado de salvamento e incêndio. O local ganhou uma pista para treinamento e pintura de todos os espaços. Para todas essas ações, foi investido o montante de R$ 73.854,52.

O presidente da Câmara Municipal de Adamantina, Paulo Cervelheira, ressaltou o serviço prestado à população e a importância das adequações no prédio, pois são apenas dois grupamentos que atendem uma região grande.

O capitão PM Pecoraro, comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros, agradeceu os investimentos realizados pela Prefeitura de Adamantina no quartel.

“Se faz necessário termos um quartel em ordem, pois isso vai refletir em uma prestação de serviço melhor para a população. Obrigado pela parceria!”, afirma.

O prefeito Márcio Cardim relembrou o quanto o Corpo de Bombeiros é uma instituição bem conceituada na sociedade.

“Precisamos valorizar o trabalho e a coragem dos profissionais que enfrentam perigos e protegem a população. Espero que venham mais recursos. Esse é um dia importante e que vocês continuem trabalhando em prol da comunidade”, finaliza.