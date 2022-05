Lá Cure conquista o Campeonato Varzeano 2022, em final emocionante

Domingo passado (15) aconteceu a grande final do Campeonato Varzeano “New Ball” Municipal de Futebol Campo 2022.

O jogo aconteceu no período da manhã no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo que recebeu um grande público. Na preliminar aconteceu o Jogo das Estrelas com diversos ex-jogadores profissionais.

A final foi disputada entre as equipes da Lá Cure F.C. do treinador Diego Sugyiama “Bodão” contra Lagoa Seca F.C./ Hookah Valem dos treinadores Cássio e Japonês.

Em uma partida bastante disputada, digna de final, o equilíbrio marcou o confronto que teve o placar aberto somente no segundo tempo com o atleta Diogo para a equipe da Lá Cure. O empate veio com o jogador Kitinho para o Lagoa Seca.

Com o empate de 1 a 1, no tempo normal a decisão foi para as cobranças das penalidades, quando a disputada foi bastante acirrada novamente. Cada equipe perdeu uma penalidade, ficando para a última cobrança de cada equipe -das cinco primeiras-, empate em 3 a 3. E o goleiro Luí (Lá Cure) defendeu a última cobrança da Lagoa Seca e o jogador Gustavo converteu o ultimo pênalti para o Lá Cure que assim venceu na cobrança de pênaltis por 4 a 3 e sagrou-se grande campeão do Campeonato Varzeano 2022.

O Campeonato Varzeano “New Ball” Municipal de Futebol Campo contou com a participação de sete equipes sendo: Lá Cure, Lago Seca, Betão, Iguaçu, Portuguesa, San Remo e Perussi.

A competição foi promovida pela Selar (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer) sob a coordenação de Ronaldo Dutra e Luciano Neto.