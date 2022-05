Clínica Veterinária da UniFAI recebe visita de alunos de escolas estaduais

Alunos da Escola Estadual “Osvaldo Martins”, de Osvaldo Cruz, integrante do Programa de Ensino Integral (PEI) e, também, da Escola Estadual “Prof. Durvalino Grion”, de Adamantina, visitaram as dependências da Clínica Veterinária (CliVet) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), nos últimos dias 5 e 6 de maio respectivamente.

Os alunos do 6º e º anos, integrantes da Eletiva Mundo Pet, da escola Osvaldo Martins, tiveram a oportunidade de vivenciar experiências com relação ao seu projeto de vida, conhecendo a profissão médico veterinário e as instalações do curso de Medicina Veterinária da UniFAI. Além de conhecer as instalações do Centro Universitário, os discentes receberam orientações do médico veterinário e coordenador do curso, Prof. Dr. Alexandre Wolf, que trouxe conhecimentos sobre a imensa possiblidade de campos de trabalho, média salarial e as relações existentes entre a Medicina Veterinária, os tutores dos animais e o meio ambiente. Essa visita teve o acompanhamento das professoras responsáveis Tamires Polli e Érica Udo.

Da mesma forma, os alunos do 5º ao 9º anos, integrantes da matéria da base diversificada (Eletiva), da escola Grion, também tiveram esse mesmo contato com o conhecer da profissão de médico veterinário e a estrutura da UniFAI. As professoras Silvia Regina Mantovani Gomiéris, Regina Cavaccini e Rosângela Sanches acompanharam os alunos na visita.

Segundo o documento de formação docente (https://inova.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Perguntas-Orientadoras-Eletivas-07_02.pdf), “as disciplinas Eletivas nas Escolas de Ensino Integral podem ser consideradas como um caminho de diversificação das experiências escolares, com o objetivo de aprofundar, enriquecer e ampliar os estudos relativos às áreas do conhecimento contempladas na base nacional comum”.

“Desse modo, o objetivo dessa eletiva é possibilitar aos alunos a oportunidade de conhecer mais a fundo as diversas profissões relacionadas a área da saúde e bem-estar, assim como enriquecer seu conhecimento, além de ampliar, diversificar e aprofundar conceitos, procedimentos ou temáticas de uma disciplina ou área de conhecimento, favorecendo a aquisição de competências específicas para a continuidade dos estudos e principalmente para a inserção e permanência num futuro mercado de trabalho” (https://blogteca.sedu.es.gov.br/novoensinomedio/wp-content/uploads/2020/02/Ementa-Espelho-espelho-meu-Escola-Elisa-Paiva-dAUCIANE-E-mARIA.pdf).

Com isso, os estudantes tiveram, não só a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, mas de conhecer a estrutura utilizada para a formação de um médico veterinário, bem como poder explanar suas dúvidas e curiosidades sobre esta profissão tão bela e gratificante, que é cuidar dos animais, da saúde pública e do meio ambiente, dentre outras atividades.

“Pelo lado da UniFAI, foi muito importante cumprir com um de seus compromissos, que é atuar na sociedade, levando informações e despertando o interesse educacional. Essa iniciativa faz com que essas crianças não evadam da escola e, com certeza, valorizem mais suas oportunidades no ensino básico, na cidadania e na vida, observando um futuro profissional”, afirmou o Prof. Dr. Alexandre Wolf.