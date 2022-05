Após denúncia de infidelidade partidária, vereador Hélio afirma que mudança teve autorização prévia do PL

A notícia que tem causado repercussão no meio político adamantinense nos últimos dias diz respeito à denúncia protocolada terça-feira (10) em nome suplente de vereador Roberto Honório de Oliveira, o Robertinho da Dengue, por meio do processo nº 600007- 56.2022.6.26.0157 junto ao Cartório da 157ª Zona Eleitoral de Adamantina, em desfavor do vereador no quinto mandato Hélio José do Santos, o Professor Hélio. O caso foi publicado inicialmente pelo Jornal Diário do Oeste.

A ‘acusação’ aponta suposto cometimento de infidelidade partidária pelo legislador, que em abril deste ano mudou de legenda durante o exercício do mandato – saindo do PL (Partido Liberal) e indo para o PP (Partido Progressistas). Iniciativa que, segundo o autor – filiado no PL –, caracterizaria a infração eleitoral e, por isso, decidiu buscar a autorização da Justiça Eleitoral para assumir a cadeira na Câmara de Adamantina.

Hélio destacou, ao Diário, que todo o processo de desfiliação teve a anuência do Diretório Estadual do PL, além de ser conduzido conforme as orientações da própria Justiça Eleitoral e com total transparência. “Além de contar com autorização do partido, busquei orientações junto ao Cartório da 157ª Zona Eleitoral de Adamantina para orientar todo o processo. Além disso, encaminhei toda a documentação à Justiça Eleitoral e à Câmara Municipal”.

Além de tomar os cuidados legais para proceder com a troca de sigla, o vereador afirma ter procurado o suplente e conversado sobre o assunto, inclusive informou sobre todo o processo, a autorização do PL através do presidente estadual para que não houvesse a perda do mandato e, ainda, disse ter deixado claro Robertinho continuaria como suplente, ou seja, assumiria a vaga caso houvesse seu afastamento.

Hélio acrescentou que a principal motivação para mudar de legenda foi o fato de, pelo PP, poder concorrer ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2022, que ocorrem em outubro. Hoje ele se apresenta como pré-candidato a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Robertinho da Dengue, por usa vez, declarou ao Diário que o objetivo da ação impetrada é apenas resguardar seus direitos.