Secretaria de Assistência Social de Adamantina capacita orientadores sociais dos Serviços de Convivência de Fortalecimento de Vínculos

Ação é realizada em virtude da Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate e Prevenção do Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes e a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social e seus equipamentos está fazendo uma Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A primeira ação foi uma capacitação voltada aos orientadores sociais que atuam nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

A iniciativa teve como objetivo alertar os profissionais sobre as formas de violência doméstica contra crianças e adolescentes, tendo como foco maior a violência sexual.

“Saber identificar com olhar atento os pedidos de ajuda nas alterações comportamentais, nas dificuldades cognitivas e emocionais”, afirma Mércia Troncon, palestrante e psicóloga.

Segundo a profissional, é preciso denunciar às autoridades competentes, pois só assim as crianças e os adolescentes estarão protegidos. “Importante é sabermos que a criança e o adolescente nunca são culpados! O culpado é o abusador, que sabe o que está fazendo e tem uma relação de poder sobre o outro.”, finaliza.

As ações ainda serão estendidas aos pais/responsáveis das crianças e adolescentes que são atendidas na Casa do Garoto, Projeto Asa, Lar Cristão e IAMA com palestra alusiva à temática durante as próximas semanas.