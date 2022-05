Quatro pessoas são presas por furto de melancia

Por volta das 15h10, a equipe da PM foi abordada por um homem, de 45 anos, que relatou que, ao chegar a sua propriedade rural onde há uma plantação de melancia, viu que havia várias pessoas pegando as frutas e as colocando em cinco veículos.

A PM foi até a área rural, onde viu um carro estacionado perto da cerca da fazenda e também quatro pessoas colocando as frutas no automóvel.

A perícia foi acionada e verificou que havia 17 melancias, sendo 15 no porta-malas do veículo e duas no assoalho do banco traseiro.