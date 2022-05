Pauta Aberta: Multibirutista, Cultura e Experimentações

Da redação / Life FM

O denominado PLANETA MÍDIA propagado pelo pesquisador Dênis Moraes faz décadas, ainda, ALDEIA GLOBAL por McLuhan nos anos 60, estão mais do que nunca conectados pela proposta mediada pelas VISÕES daqueles/as que trabalham com o FUTURO no PRESENTE sem esquecer o PASSADO…

Neste cenário, que registra fatos que ocorreram desde o advento dos processos comunicacionais em nível mundial, deve-se considerar que outros/as VISIONÁRIOS/AS, também, merecem DESTAQUE neste PANTEÓN DOS/AS DEUSES/AS…

Multibirutista e experimentações

A proposta do Programa PAUTA ABERTA nesta denominada NOVA TEMPORADA, busca estar em conexão com as VARIAÇÕES mediadas pelas áreas afins aos interesses da COMUNIDADE em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Desta forma, faz-se necessário marcar presença com CONVIDADOS/AS que estão envolvidos/as em atividades além do SENSO COMUM, bem como, com NOVAS PERSPECTIVAS quanto ao OLHAR pela utilização do OUVIR sem deixar de FALAR…

Portanto, nesta segunda-feira, a partir das 20h, um desencontro com diversas EXPERIMENTAÇÕES que ocorrem de acordo com RABAY por meio da Música, composições e de ser um MULTIBIRUTISTA…

De acordo com Sérgio Barbosa, também, conhecido como SEB@R, “a presença de RABAY no Pauta Aberta vem de encontro a proposta quanto ao Programa, tendo em vista que tudo e todos/as são experimentações de um jeito ou de outro”.

Loucura e sotaques sonoros

A investigação da LOUCURA e da ARTE nos LIMITES previstos, porém, buscando as devidas EXPERIMENTAÇÕES que fazem parte deste CENÁRIO que está além dos PARADIGMAS propagados pela SOCIEDADE neste tempo novo tempo…

Portanto, RABAY, considerado um CIDADÃO DO MUNDO, articulista quanto aos SOTAQUES deste ou daquele LUGAR que nunca foi comum para o ARTISTA, com toda a certeza, deverá seguir a proposta DUCOR, NON DUCOR (*) nesta segunda-feira, 16, a partir das 20h no PAUTA ABERTA da Rádio Life FM…

Ainda, VOCÊ não pode perder essa oportunidade de CONHECER aquele que utiliza todas as PALAVRAS para inesperadas (INS) PIRAÇÕES…

Além do mais em meio ao tudo de menos, também, pode ser o INVERSO, afinal de contas, são ESCOLHAS disto ou daquilo, afirmou o poeta do outro tempo, a saber; DE LOUCO, TODO MUNDO TEM UM POUCO…

_____________________________

(*) “conduzo, não sou conduzido”.

RABAY in Links:

Multibirutista Raitéqui (2020) – https://youtu.be/dcE5ASVzBGk

Saudade de Adamantina (2020) – https://youtu.be/KEXdDMwBctM

Sinógeno (2021) – https://youtu.be/xhSfKiEO3O0

Rádio Lelé (2022) – https://youtu.be/peiW3431kgk

Instagram: @rabay.br