Alamandas e San Remo vencem na Copa Master 40 anos

As equipes do Jardim das Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex e San Remo E.C. venceram seus compromissos na sexta rodada 1ª edição da Copa Master 40 anos “New Sport” de Futebol Médio.

Na rodada realizada na quinta-feira (12) na praça de Esportes do Parque Iguaçu, as duas equipes conquistaram bons resultado contra seus adversários. O Jardim das Alamandas/ Auto Mecânica Flex, com os gols marcados por Andersinho (2), Alessandro Bechara, Emerson Brito e Gustavo Namba (1 cada) venceu por 5 a 2 o time do Laio F.C., que anotou com Maion (2). Já o San Remo E.C., com gols marcados por Marquinhos e Marcinho, venceu por 2 a 0., o Amigos de Flórida Paulista. Ainda teve o jogo do Us Pá Dú Pá F.C. com gol de Adão empatou em 1 a 1 com Parque Iguaçu F.C., que marcou o gol com Valdir Valle.

CLASSIFICAÇÃO

Alamandas – 13), San Remo – 13), Parque Iguaçu, Us Pá Dú Pá, Amigos de Flórida- 5), Laio F.C- 2) e Andradina-0

SELAR

A competição é organizada pela Selar (Secretaria de Esporte Lazer e Recreação de Adamantina) sob a coordenação de Ronaldo Dutra e Luciano Netto.

Na foto, o jogador Vitor Hugo do San Remo E.C. que é o artilheiro da competição com 3 gols.