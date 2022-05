Adamantina sedia I Encontro de Gestores da Assistência Social da Alta Paulista

Na última sexta-feira (13), Adamantina sediou a realização do I Encontro de Gestores Municipais de Assistência. Participaram da reunião representantes dos 22 municípios que integram a Nova Alta Paulista.

O objetivo da ação é estabelecer um contato mais próximo entre os gestores que estão à frente das pastas e dos equipamentos que estão vinculados às secretarias de assistência social dos municípios.

Além disso, a iniciativa ainda teve como foco promover o fortalecimento das ações que são executadas na região.

“Tivemos a oportunidade de trocar experiências e vivências durante o período de pandemia e, ainda, montamos as comissões para o encontro do CRAS e do CREAS regional”, explica a secretária de assistência social, Andreia Regina Ribeiro.

Ainda durante o encontro, foi estabelecido um cronograma com os temas e as datas em que os encontros serão realizados nos demais municípios que integram a Alta Paulista.