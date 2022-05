Pescadores são autuados em R$ 2,4 mil por pescar em local proibido em Adamantina

A embarcação foi abordada quando atracou na margem. Foram apreendidos cerca de 10 quilos de peixes das espécies piapara, curimbatá, cascudo e corvina, uma tarrafa de nylon com 4 metros de altura e malhas 120 milímetros, um barco de alumínio e um motor de popa.

Conforme a corporação, a equipe realizava fiscalização às margens do Rio Aguapeí quando avistou dois pescadores praticando pesca com uso de tarrafa e em local proibido. A dupla estava a menos de 500 metros da desembocadura dos córregos Lageado e Cana Verde.

A Polícia Ambiental aplicou dois Autos de Infração Ambiental no valor de R$ 1.201 para cada um por pescar em local proibido, incorrendo no disposto do Art. 35 da Resolução SIMA – 05/21.